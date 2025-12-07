https://news.day.az/society/1800480.html

В Билясуваре Lexus упал в канал, много погибших

На территории села Багбанлар Билясуварского района автомобиль упал в канал, погибли 5 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, минувшей ночью легковой автомобиль марки Lexus потерял управление на дороге в селе и упал в канал. В результате 5 человек, находившихся в машине, утонули. По факту проводится расследование.