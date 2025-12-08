Когда в Баку выпадет снег?

С наступлением осени в Азербайджане, особенно в Баку, сохранялась теплая погода. В декабре же наблюдается более дождливая погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, сейчас температура воздуха составляет около 12 градусов. Ожидается, что на этой неделе сохранится вероятность осадков.

Но выпадет ли снег в Баку до конца года?

Согласно данным "Accuweather", до конца года снег в Баку не ожидается. Более того, после 25 декабря осадки на некоторое время прекратятся.

Прогнозируется, что первый снег в Баку выпадет 15, 16, 18, 19, 20 и 22 февраля 2026 года.

Ранее мы сообщали, что в Хыналыге и Грызе выпал снег.