https://news.day.az/world/1800579.html Лесные пожары бушуют в Австралии - ВИДЕО Лесные пожары бушуют в Австралии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Самая сложная ситуация на юго-восточном побережье Австралии, где власти объявили самый высокий уровень эвакуационной готовности для сотен тысяч жителей пострадавших районов. Пожарная служба штата Новый Южный Уэльс сообщила о более чем 50 пожарах.
Лесные пожары бушуют в Австралии - ВИДЕО
Лесные пожары бушуют в Австралии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самая сложная ситуация на юго-восточном побережье Австралии, где власти объявили самый высокий уровень эвакуационной готовности для сотен тысяч жителей пострадавших районов.
Пожарная служба штата Новый Южный Уэльс сообщила о более чем 50 пожарах. По словам Криса Миннса, премьер-министра Нового Южного Уэльса, в настоящее время в борьбе с пожарами участвуют более 1500 пожарных на 300 транспортных средствах.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре