Лесные пожары бушуют в Австралии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Самая сложная ситуация на юго-восточном побережье Австралии, где власти объявили самый высокий уровень эвакуационной готовности для сотен тысяч жителей пострадавших районов.

Пожарная служба штата Новый Южный Уэльс сообщила о более чем 50 пожарах. По словам Криса Миннса, премьер-министра Нового Южного Уэльса, в настоящее время в борьбе с пожарами участвуют более 1500 пожарных на 300 транспортных средствах.

Представляем вашему вниманию данное видео: