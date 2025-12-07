Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Европейского союза (ЕС), если Пекин не примет мер для урегулирования проблемы торгового дефицита. Об этом французский лидер заявил в интервью газете Echos, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я сказал [Пекину], что если он не отреагируют, то мы, европейцы, будем вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США, например, ввести пошлины на китайские товары", - сказал глава государства.

Макрон добавил, что он обсуждал подобный вариант развития событий с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. При этом, по словам президента, он верит в возможность мирного урегулирования торговых разногласий с Китаем.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам и введении экспортного контроля на "критически важное программное обеспечение". Эти меры представлены как ответ на "чрезвычайно агрессивную позицию" Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует примерно 70% мирового рынка.