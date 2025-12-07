В Билясуваре сгорел дом

В Билясуварском районе произошёл пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент зарегистрирован в селе Чинарлы, в частном жилом доме, принадлежащем Юсифу Мамедову.

На место сразу были направлены техника и личный состав пожарной охраны, огонь был оперативно локализован.

В результате пожара полностью сгорел и стал непригодным для проживания одноэтажный жилой дом площадью 135 квадратных метров, состоящий из четырёх комнат.

Кроме того, повреждения получил расположенный рядом одноэтажный пятикомнатный дом площадью 143 квадратных метра - огнём были затронуты горючие части крыши на площади 3 квадратных метров, а также сгорела одна оконная рама.

По факту происшествия ведется расследование.