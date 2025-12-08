Президент Ильхам Алиев наградил Тофига Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени

Тофиг Бакиханов награжден орденом "Эмек" 1-й степени.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской музыкальной культуры наградить Тофига Ахмед Ага оглу Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени", - говорится в документе.