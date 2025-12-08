https://news.day.az/officialchronicle/1800710.html Президент Ильхам Алиев наградил Тофига Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени Тофиг Бакиханов награжден орденом "Эмек" 1-й степени. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим. "Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Президент Ильхам Алиев наградил Тофига Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени
Тофиг Бакиханов награжден орденом "Эмек" 1-й степени.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской музыкальной культуры наградить Тофига Ахмед Ага оглу Бакиханова орденом "Эмек" 1-й степени", - говорится в документе.
