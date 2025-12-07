https://news.day.az/world/1800548.html Виктор Орбан посетит Турцию 8 декабря Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Турцию по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, визит приурочен к 7-му заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, визит приурочен к 7-му заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между двумя странами. Согласно информации Администрации Президента Турции, ожидается подписание ряда соглашений, направленных на укрепление договорно-правовой базы сотрудничества между Турцией и Венгрией.
