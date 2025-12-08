https://news.day.az/world/1800680.html Массовая драка в американском Детройте - ВИДЕО В американском городе Детройт произошла массовая драка. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошел в одной из школ. Причины и подробности пока не сообщаются. Представляем вашему вниманию данное видео:
Массовая драка в американском Детройте - ВИДЕО
В американском городе Детройт произошла массовая драка.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошел в одной из школ.
Причины и подробности пока не сообщаются.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре