Массовая драка в американском Детройте - ВИДЕО

В американском городе Детройт произошла массовая драка. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошел в одной из школ. Причины и подробности пока не сообщаются. Представляем вашему вниманию данное видео: