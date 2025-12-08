Семь стран ЕС написали письмо фон дер Ляйен и Коште

Лидеры семи стран Евросоюза написали письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште с призывом изъять замороженные активы России для поддержки Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, текст документа есть в распоряжении у "Европейской правды".

По данным издания, авторами письма стали премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер Финляндии Петтери Орпо, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Польши Дональд Туск, премьер Ирландии Михал Мартин, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, а также глава правительства Швеции Ульф Кристерссон.

"Мы стремимся найти долгосрочную надежную поддержку, которая укрепит Украину. Учитывая нынешний масштаб и срочность бюджетных и военных потребностей Украины, мы решительно поддерживаем предложение Комиссии о предоставлении репарационного кредита, финансируемого за счет денежных средств от замороженных российских активов в ЕС", - говорится в тексте.

По мнению авторов письма, соответствующее решение является наиболее "финансово осуществимым" и "политически реалистичным". Украина якобы имеет право "на компенсацию ущерба", а время для Киева имеет решающее значение. Изъятие замороженных активов России укрепит позиции республики при ведении переговоров "о справедливом и прочном мире", считают политики.