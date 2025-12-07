Трагедия в индийском ночном клубе на Гоа

Не менее 23 человек погибли в результате пожара в ночном клубе на севере шатата Гоа, сообщает газета Indian Express со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По меньшей мере 23 человека погибли после того, как пожар вспыхнул в клубе в (населенном пункте - прим.ред.) Арпора в Северном Гоа поздно ночью", - сообщил генеральный прокурор штата Гоа Алок Кумар.

По данным полиции, пожар вспыхнул около полуночи в клубе Birch by Romeo Lane в Баге, на одном из самых популярных пляжей этого прибрежного штата. Предположительно, причиной пожара стал взрыв баллона, который произошел около полуночи. Огонь в основном охватил кухню на первом этаже. В настоящее время он потушен.

Предварительно, большинство погибших - сотрудники клуба. На место происшествия прибыли старшие полицейские, включая индийскую спецслужбу DGP, и полицейские подразделения округа Северный Гоа. В настоящее время ведется расследование.