Цены на все iPhone рухнули

Вышедший 3 месяца назад iPhone Air подешевел на вторичном рынке больше остальных смартфонов Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в отчете SellCell.

Специалисты сервиса, занимающиеся скупкой и продажей смартфонов, проанализировали цены на все телефоны поколения iPhone 17. Антирекорд показал iPhone Air с накопителем 1 терабайт. При розничной цене в 1400 долларов спустя 3 месяца его перепродавали в среднем за 731 доллар. То есть стоимость девайса рухнула на 47 процентов.

В топ-5 также попали другие новые смартфоны Apple, стоимость которых сильно изменилась при перепродаже. Ниже расположились iPhone Air с накопителем 512 гигабайт - 45 процентов, iPhone 17 Pro Max (2 терабайта) - 41,2 процента, iPhone 17 (512 гигабайт) - 40,8 процентов, iPhone Air (256 гигабайт) - 40,3 процента.

По данным SellCell, средний показатель амортизации смартфонов серии iPhone 17 за десять недель составил 34,6 процентов. Самая популярная на вторичном рынке модель - iPhone 17 Pro Max с накопителем 256 гигабайт - в среднем подешевела на 26,1 процента.

Специалисты заключили, что, как правило, самые быстро дешевеющие телефоны оказались и менее востребованными.

"Увеличивающийся разрыв между iPhone Air и остальной линейкой устройств говорит об опасениях рынка относительно долгосрочной востребованности Air", - заметили эксперты.