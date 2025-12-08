«CityNet» главный партнёр конкурса «MilliNet 2025»

Ведущий интернет-провайдер страны "CityNet" является главным партнёром Национальной интернет-премии - "MilliNet 2025". В рамках данного сотрудничества "CityNet" способствует выявлению лучших цифровых ресурсов в стране, развитию конкурентной среды в цифровом секторе и поддержке развития цифровой сферы в Азербайджане.

На конкурс "MilliNet 2025" было представлено всего 179 цифровых ресурсов по 14 номинациям, из которых 148 ресурсов, соответствующих правилам, получили право участвовать в голосовании на первом этапе. На специальную номинацию "İlin rəqəmsal siması" (Цифровое лицо года ) выдвинуто 7 кандидатов.

Финальный этап конкурса "MilliNet", учреждённого Азербайджанским интернет-форумом, и церемония награждения победителей состоятся 15 декабря.

Отметим, что, являясь партнёром таких конкурсов, как "MilliNet", "CityNet" поддерживает продвижение местных стартапов и профессиональное развитие талантливой молодежи в IT-сфере.

Ведущий интернет-провайдер Азербайджана "CityNet", (торговая марка принадлежит ООО "Uninet"), предоставляет высокоскоростной интернет, телефонную связь и услуги цифрового телевидения. "CityNet" имеет широкую сеть обслуживания как в Баку, так и в различных регионах Азербайджана. Более подробную информацию о компании можно найти на сайте www.citynet.az. ООО "Uninet" входит в состав "Azerconnect Group", которая является частью международной группы компаний "NEQSOL Holding", осуществляющей деятельность в энергетике, телекоммуникациях, высоких технологиях и строительстве в различных странах.