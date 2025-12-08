https://news.day.az/azerinews/1800722.html İranın xarici işlər naziri Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb - FOTO Ölkəmizdə səfərdə olan İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Abbas Əraqçinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti dekabrın 8-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, nümayəndə heyəti Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla yad edib, "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyub.
