Новые провокации дашнаков и ААЦ: армянское общество должно сделать выбор

Автор: Акпер Гасанов

Это произошло вчера. На торжественной церемонии, посвящённой 135-летию основания Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД), архиепископ Натан от имени Католикоса всех армян Гарегина II передал "благословение и братскую любовь" всем, кто отмечает этот юбилей. Вон оно что, Ктрич! То есть глава ААЦ, которого в аэропорте Еревана встречала жалкая горстка людей и который отчаянно цепляется за власть, будучи пойманным на святотатстве, шлет "лучи любви" дашнакам и их соратникам.

Совершенно очевидно, что такое послание, в каком-то смысле, ожидаемо и логично. Ведь, сама история дашнаков и их связей с Армянской Апостольской Церковью (ААЦ) кишит примерами объединяющего их фактора - тюркофобии и азербайджанофобии. Еще с конца XIX века "Дашнакцутюн" формировал политическую программу, основанную на идее создания "Великой Армении" на территориях Османской империи и Азербайджана.

Претензии к Турцию и Азербайджану многократно дополнялись нарративом ААЦ, позиционировавшей себя духовным проводником этого курса. Во многом именно АРФД и ААЦ поддерживали формирование национальной мифологии, исключавшей возможность проживания армян и азербайджанцев в мире, добрососедстве. Ясное дело, что это породило глубокий конфликтный фундамент, последствия которого ощущаются до сих пор.

Да, начало XX века ознаменовалось чередой нападений на представителей администрации Османской империи и Азербайджана. Руководящие деятели "Дашнакцутюн" рассматривали подобные акции как допустимый метод борьбы за цели партии. Они пестовали террористов, вкладывали в их руки оружие, а ААЦ благословляла их на убийства.

Позже, уже во второй половине XX века, в разных странах Европы произошла серия резонансных терактов, совершённых радикальными армянскими организациями. Среди них - группы, которые в армянской среде позиционировались как действующие в интересах "национального дела". Воспевание подобных акций в армянских диаспорах сопровождалось символической поддержкой со стороны представителей "Дашнакцутюн" и ААЦ.

Наконец, в конце 1980-ых годов АРФД и ААЦ поддержали и возглавили кампанию "миацум" - таков был лозунг о "присоединении" азербайджанского Карабаха к Армении. Националистический дискурс приобрел характер прямого давления на азербайджанское население Армянской ССР. Эти события привели к массовому изгнанию азербайджанцев из Армении - факту, отрицать который невозможно.

В дальнейшем, уже после начала вооруженного конфликта, деятели "Дашнакцутюна" активно участвовали в организации и совершении самых жестоких преступлений против мирного азербайджанского населения. И ААЦ их оправдывало, героизировало их. Также укажу на то, что после того, как 20% территории Азербайджана были временно оккупированы дашнаки, священники и ААЦ шустрее иных грабили наши природные богатства, уничтожали наши религиозные и культурные объекты.

Да, сегодня официальный Ереван заявляет о готовности к мирному сосуществованию с Азербайджаном. Никто не забыл, что эта риторика армянской стороны вынужденная. После того как наша страна военно-политическим путем полностью восстановила свои суверенитет и территориальную целостность, ничего иного от официального Еревана и ждать не стоило.

При этом, именно нынешние действия дашнаков и ААЦ отчетливо демонстрируют, что продолжается пропаганда реваншистских идей, звучат угрозы действующей власти Армении за её попытки мирного урегулирования. Речь идет не просто о политической борьбе внутри страны, а о прямых призывах сорвать мирный процесс. И в Азербайджане все это видят.

В нашей стране последовательно заявляют о готовности к подписанию мирного договора и нормализации отношений. Однако в Баку осознают, что готовым нужно быть ко всему. Если радикальные силы снова попытаются навязать региону войну, Азербайджан встретит это полностью подготовленным.

Наша страна обладает серьезными политическими, дипломатическими и иными аргументами для защиты своих территориальных интересов. Так что, мяч - на стороне армянского общества. Оно должно сделать выбор: двигаться к настоящему и твердому миру и отмести провокации "реваншистов" или пойти у них на поводу и поставить под большой вопрос само существование армянского государства в его нынешнем виде.