В Турции произошло землетрясение
В районе Тушпа турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, очаг подземных толчков находился на глубине 6,11 километра.
Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
