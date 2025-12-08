В Турции произошло землетрясение

В районе Тушпа турецкой провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, очаг подземных толчков находился на глубине 6,11 километра.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

