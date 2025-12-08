Визит генерал-майора США в Азербайджан укрепил оборонное сотрудничество

Заместитель директора по партнерству, сотрудничеству в области безопасности и борьбе против оружия массового уничтожения Европейского командования США (EUCOM), генерал-майор Крис Маккинни с 30 ноября по 3 декабря находился с визитом в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, посольство США в Азербайджане опубликовало информацию по этому поводу.

Отмечается, что в ходе визита генерал-майор Маккинни провел встречи в Министерстве обороны Азербайджанской Республики и Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Он провел обсуждения с подразделениями реагирования на ядерные, радиологические, химические и биологические угрозы как Министерства обороны, так и Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также выразил свое почтение, посетив Аллею шехидов. Визит Маккинни укрепил многолетнее оборонное сотрудничество между США и Азербайджаном и подчеркнул общность интересов в области безопасности и стабильности как Азербайджана, так и всего региона".