Этим лицам будет выплачиваться единовременное пособие

В Азербайджане будет введена новая единовременная выплата.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По словам депутата, согласно предлагаемым поправкам в закон "О государственной службе", в ряде случаев гражданам будет назначаться новая единовременная выплата.

Согласно закону, государственная служба может быть прекращена в случае смерти государственного служащего, а также если он признан судом без вести пропавшим или объявлен умершим. В этих случаях наследникам государственного служащего будет выплачиваться единовременное пособие в размере четырехкратного среднего месячного должностного оклада.

По итогам 2024 года число государственных служащих составляет 27,4 тысячи человек, а их средняя номинальная заработная плата - примерно 2 тысячи манатов:

"Это означает, что размер новой выплаты в среднем составит около 8 тысяч манатов (средний месячный оклад 2 тысячи манатов × 4). Цель введения этого пособия - дальнейшее усиление социальной защищенности граждан и расширение возможностей социальной поддержки семей государственных служащих".

Ранее мы сообщали, что объявлены даты выплаты пенсий за декабрь.