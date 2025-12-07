Полицейские жёстко разогнали митинг в Греции

Полицейские жёстко разогнали митинг, который проходил в память о гибели подростка от рук полиции в Греции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вчера вечером и сегодня ночью в Афинах проходил митинг в память об убитом полицией в 2008 году подростке. Протесты перетекли в жёсткие столкновения с властями. Полицейские избивали акционистов дубинками, а в ответ получали от протестующих выстрелы из фейерверков и камни. Точное количество пострадавших и задержанных в данный момент неизвестно.