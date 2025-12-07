https://news.day.az/world/1800470.html Полицейские жёстко разогнали митинг в Греции - ВИДЕО Полицейские жёстко разогнали митинг, который проходил в память о гибели подростка от рук полиции в Греции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вчера вечером и сегодня ночью в Афинах проходил митинг в память об убитом полицией в 2008 году подростке. Протесты перетекли в жёсткие столкновения с властями.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вчера вечером и сегодня ночью в Афинах проходил митинг в память об убитом полицией в 2008 году подростке. Протесты перетекли в жёсткие столкновения с властями. Полицейские избивали акционистов дубинками, а в ответ получали от протестующих выстрелы из фейерверков и камни. Точное количество пострадавших и задержанных в данный момент неизвестно.
