В школах Азербайджана расширят преподавание на государственном языке

Безупречное владение азербайджанским языком гражданами страны является одной из приоритетных задач государства. В последние годы Министерство науки и образования приняло ряд мер в этом направлении, и ожидается, что они будут последовательно реализованы в будущем. Одним из таких решений стало увеличение количества уроков азербайджанского языка в учебных программах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления в парламенте на конференции "Стратегия развития азербайджанского языка как государственного: текущее состояние и перспективы".

Министр отметил, что одновременно обеспечено преподавание различных предметов, включая историю Азербайджана, на азербайджанском языке вне зависимости от языка обучения, начиная с 6-го класса. На азербайджанском языке также преподается предмет допризывной военной подготовки.

"Преподавание отдельных предметов на азербайджанском языке способствует увеличению общего количества часов обучения и развитию языковых навыков и компетенций студентов", - подчеркнул Амруллаев.