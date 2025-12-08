В Сабаильском районе Баку ограничен доступ к крупной парковке.

Так, запрещен въезд на парковку на территории перед зданием Академии государственного управления при Президенте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ограничения связаны с проведением работ, связанных с метрополитеном.

Согласно плану, за станцией метро "Ичеришехер" будет установлено место для разворота поездов. На данной территории также предусмотрено строительство большой подземной парковки.