В Сабаильском районе Баку ограничен доступ к крупной парковке - ПРИЧИНА - ФОТО
В Сабаильском районе Баку ограничен доступ к крупной парковке - ПРИЧИНА - ФОТО
В Сабаильском районе Баку ограничен доступ к крупной парковке.
Так, запрещен въезд на парковку на территории перед зданием Академии государственного управления при Президенте.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, ограничения связаны с проведением работ, связанных с метрополитеном.
Согласно плану, за станцией метро "Ичеришехер" будет установлено место для разворота поездов. На данной территории также предусмотрено строительство большой подземной парковки.
