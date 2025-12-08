Трамп примет участие в рассмотрении покупки Netfliх киностудии Warner Bros.

Президент США Дональда Трамп примет участие в обсуждении разрешения стриминговому сервису Netflix приобрести компанию Warner Bros. в соответствии с антимонопольным законодательством.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом он заявил журналистам по прибытии в Центр Кеннеди на ежегодную церемонию вручения наград.

"Я приму участие в принятии этого решения", - передает его слова агентство Reuters.

Американский лидер не уточнил, собирается ли он одобрить сделку, но при этом указал на потенциальную концентрацию рыночной власти в индустрии развлечений. Трамп также подчеркнул, что этот вопрос должны прокомментировать экономисты.

"Но это большая доля рынка. Нет никаких сомнений, что это может стать проблемой", - заключил он.