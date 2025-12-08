Toyota представила самый мощный дорожный автомобиль в истории марки

Компания Toyota представила 5 декабря новый суперкар под названием GR GT. Это самый мощный дорожный серийный автомобиль, когда-либо носивший эмблему Toyota, уточняет Carscoops.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, цена модели пока не сообщается, однако уже известно, что первые поставки клиентам запланированы на 2027 год.

Точные технические характеристики пока не приводятся, поскольку Toyota GR GT еще находится в разработке. Впрочем, уже заявлено, что автомобиль оснастят новым 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом с сухим картером и восьмиступенчатой коробкой передач, которая разработана специально для этой модели. В корпус трансмиссии встроен электромотор, а привод исключительно задний. Toyota заявляет, что силовая установка GR GT будет развивать минимум 650 л.с. (850 Нм), а максимальная скорость превысит 320 км/ч.

Внешне Toyota GR GT отличается низкой посадкой, длинным капотом и агрессивным дизайном экстерьера со множеством аэродинамических элементов. Суперкар построен на новой алюминиевой платформе, кузовные элементы выполнены из карбона. Масса автомобиля не превысит 1750 кг, а распределение веса между осями составит 45:55. Длина автомобиля равна 4820 мм, колесная база - 2725 мм. Установлены 20-дюймовые диски, двухрычажные подвески и карбон-керамические тормоза.