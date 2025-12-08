Сильный мороз в США: волны замерзают мгновенно

Из-за сильных морозов брызги от волн на озере Мичиган мгновенно замерзают, образуя сосульки в виде когтей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: