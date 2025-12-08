https://news.day.az/world/1800763.html Сильный мороз в США: волны замерзают мгновенно - ВИДЕО Из-за сильных морозов брызги от волн на озере Мичиган мгновенно замерзают, образуя сосульки в виде когтей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сильный мороз в США: волны замерзают мгновенно - ВИДЕО
Из-за сильных морозов брызги от волн на озере Мичиган мгновенно замерзают, образуя сосульки в виде когтей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
