«Инопланетный корабль» вызвал панику во многих странах

Нестандартное поведение космического объекта 3I/ATLAS, который также известен под названием "инопланетный корабль", стало причиной пристального внимания во всем мире, пишет Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается в статье, мировые лидеры начали активно проводить масштабные учения по планетарной обороне.

"Это заставляет предполагать, что правительства готовятся к непредсказуемым действиям межзвездного объекта под названием 3I/ATLAS", - говорится в публикации.

В материале утверждается, что Европейское космическое агентство активировало всю триаду планетарной обороны. Учения в ускоренном режиме провела Япония, а в США прошла репетиция по отслеживанию орбитального полета на большой высоте. В совместных тренировках также активно участвуют Австралия, Южная Корея и Бразилия.