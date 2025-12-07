OpenAI и создателю iPhone запретили называть совместное устройство IO

Апелляционный суд США оставил в силе временный запрет, который не позволяет компании OpenAI и новому хардверному предприятию Джони Айва использовать название IO для продуктов, схожих с теми, которые разрабатывает стартап в области аудио-искусственного интеллекта iyO. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стартап iyO подал иск против OpenAI ранее в этом году после того, как последняя анонсировала партнерство с новой фирмой Айва, которого по праву считают одним из ключевых создателей iPhone. В судебных документах утверждается, что выбранный OpenAI бренд IO слишком созвучен названию iyO и также связан с аналогичным оборудованием на базе искусственного интеллекта (ИИ). Из материалов дела также следует, что Айв и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выбрали название IO в середине 2023 года, а глава iyO Джейсон Руголо в начале 2025 года обращался к Альтману за финансированием проекта о "будущем человеко-компьютерного интерфейса". Альтман отказал, сославшись на работу над "конкурирующим продуктом".

OpenAI, со своей стороны, заявила, что первое устройство под маркой IO не будет носимой электроникой, и отметила, что Руголо добровольно раскрыл детали о своем стартапе, предложив OpenAI приобрести его компанию за $200 млн. Несмотря на эти доводы, окружной суд ранее в этом году ввел временный запрет, не позволяющий OpenAI, Альтману, Айву и их компании IO Products, Inc. использовать торговую марку IO в отношении продуктов, которые могут быть сочтены достаточно похожими на планируемый iyO "аудиокомпьютер". После этого OpenAI удалила брендирование IO со своих материалов.

Девятый окружной апелляционный суд подтвердил это решение на этой неделе. Суд согласился с высокой вероятностью путаницы между названиями IO и iyO и с тем, что, учитывая размер и влияние OpenAI, существует серьезный риск так называемой "обратной путаницы", которая может нанести непоправимый ущерб бренду и привлечению инвестиций iyO. При этом запрет не распространяется на любое использование названия IO, а только на продвижение и продажу аппаратного обеспечения, сходного с продукцией iyO.