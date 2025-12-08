https://news.day.az/society/1800711.html На Солнце произошла вспышка высочайшего класса Мощная солнечная вспышка класса X случилась утром 8 декабря. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ). По словам ученых, вспышка X2.1 продолжительностью 15 минут произошла 8 декабря в 08:01 мск в группе пятен 4298.
