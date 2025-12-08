На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Мощная солнечная вспышка класса X случилась утром 8 декабря.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

По словам ученых, вспышка X2.1 продолжительностью 15 минут произошла 8 декабря в 08:01 мск в группе пятен 4298.

Также в сообщении отмечается, что в ночь на понедельник были зарегистрированы еще две вспышки класса М - М2.5 и М2.1.