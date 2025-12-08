Раскрыты новые данные об авиаинциденте с Маргарет Тэтчер в 1989 году

Самолет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер был обстрелян ПВО в 1989 году во время полета над Мозамбиком, ответственность за инцидент была возложена на пьяного командира батареи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета Daily Mail (DM) со ссылкой на рассекреченные документы.

"Вечером 30 марта 1989 года леди Тэтчер летела из Зимбабве в Малави, когда ее самолет попал под обстрел над Мозамбиком. Самолет благополучно приземлился в пункте назначения, аэропорту Блантайр в Малави", - говорится в статье.

По информации издания, британские власти пытались провести расследование, но официальное подтверждение произошедшего было получено лишь в ноябре 1989 года, когда Мозамбик признал, что инцидент был случайным. Ответственность за обстрел была возложена на командира батареи ПВО, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Информация о данном инциденте оставалась засекреченной, и официальный доклад Мозамбика по этому вопросу останется закрытым до 2030 года.