США обсуждают возможность проведения встречи Нетаньяху и Сиси

В Белом доме обсуждают возможность организации саммита между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mignews, об этом сообщило издание Axios.

Утверждается, что Белый дом готов выступить в качестве посредника в организации встречи между лидерами двух стран, которые не общались со времени начала войны в Газе.

По словам источников в США, Нетаньяху должен одобрить стратегическую газовую сделку с Египтом и предпринять другие шаги, чтобы убедить Сиси встретиться. В рамках потенциальной сделки Израиль должен будет обеспечить около 25% электроснабжения Египта. Соответствующий план Сиси одобрил в июле.