Глава крупнейшего банка США предупредил о последствиях ослабления Европы

Ослабление Европы способно обернуться большими экономическими проблемами для США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом предупредил глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон.

По его словам, фрагментация Европы может навредить Штатам "больше, чем кому-либо другому". Он отметил, что Вашингтон должен оказать европейским странам помощь, поскольку "слабая Европа - это плохо для нас".

"Они - наши главные союзники во всех отношениях, включая общие ценности, которые действительно важны. Нам нужна долгосрочная стратегия, чтобы помочь им стать сильнее", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что ЕС может навсегда заморозить российские активы.