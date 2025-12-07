Названы самые популярные смартфоны в мире

Аналитическая компания Counterpoint Research представила десятку самых востребованных смартфонов в мире по итогам третьего квартала 2025 года. Половину этого списка вновь заняли устройства Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лидером по продажам по всему миру оказался прошлогодний iPhone 16. Базовый смартфон Apple составил 4% от общего объема продаж и получил значительный отрыв от конкурентов.

Вторую и третью позиции также заняли прошлогодние модели Apple - iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max соответственно. Отмечается, что расстановка в этом сегменте выглядит нетипично: как правило, больший спрос наблюдается на версию Pro Max, что подтверждает статистика за аналогичный период в 2024 году.

Четвертую строчку рейтинга занял бюджетный iPhone 16e, что демонстрирует устойчивый интерес пользователей к устройству несмотря на его компромиссные характеристики.

Вторую половину списка формируют исключительно смартфоны Samsung из массового сегмента. Модели Galaxy A16 5G, A06, A36, A56 и A16 4G заняли места с пятого по девятое - при этом в топ-10 не оказалось ни одного флагмана компании.

Замыкает рейтинг актуальный iPhone 17 Pro Max. Учитывая, что продажи этой модели стартовали не с начала квартала, ее присутствие в десятке наиболее продаваемых устройств выглядит особенно показательным.