6 gün Bakıya qar yağacaq - Tarixi bilindi
6 gün Bakıya qar yağacaq - Tarixi bilindi
Payız fəsli gələndən Azərbaycanda, xüsusən də Bakıda isti hava şəraiti hökm sürürdü. Dekabr ayında isə daha çox yağıntılı hava müşahidə olunur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda çöldə temperatur 12 dərəcədir. Bu həftə havanın yağıntılı olacağı ehtimal edilir.
Bəs il sonuna qədər Bakıya qar yağacaq?
"Accuweather"in məlumatına görə il sonuna qədər Bakıya qar yağmayacaq. Hətta, dekabrın 25-dən sonra yağıntı bir müddətlik dayanacaq.
Bakıya ilk qarın 2026-cı ilin Fevral ayının 15,16, 18, 19, 20 və 22 tarixlərində yağacağı proqnozlaşdırılır.
