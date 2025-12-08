https://news.day.az/world/1800644.html На границе Таиланда и Камбоджи произошла стрельба Военные Вооруженных сил Камбоджи снова открыли огонь на границе с Таиландом. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление второго военного округа сухопутных сил Таиланда. "8 декабря 2025 года Камбоджа открыла огонь в районе Чонг Ан Ма.
На границе Таиланда и Камбоджи произошла стрельба
Военные Вооруженных сил Камбоджи снова открыли огонь на границе с Таиландом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление второго военного округа сухопутных сил Таиланда.
"8 декабря 2025 года Камбоджа открыла огонь в районе Чонг Ан Ма. Мы ответили огнем в соответствии с правилами ведения боевых действий", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что огневой контакт случился в 05:00 и 06:00 по местному времени (02:00 и 03:00 по бакинскому времени).
Также в сообщении сказано, что ситуация в этом районе остается напряженной.
