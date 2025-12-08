На границе Таиланда и Камбоджи произошла стрельба

Военные Вооруженных сил Камбоджи снова открыли огонь на границе с Таиландом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление второго военного округа сухопутных сил Таиланда.

"8 декабря 2025 года Камбоджа открыла огонь в районе Чонг Ан Ма. Мы ответили огнем в соответствии с правилами ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что огневой контакт случился в 05:00 и 06:00 по местному времени (02:00 и 03:00 по бакинскому времени).

Также в сообщении сказано, что ситуация в этом районе остается напряженной.