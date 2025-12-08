Sinoptiklərdən narahatlıq doğuran XƏBƏRDARLIQ - Sərt qış sürətlə yaxınlaşır
Meteoroloqların məlumatına görə, qütb burulğanının zəifləməsi nəticəsində Almaniya və ətraf ölkələr bu il çox sərt və anormal dərəcədə soyuq qışla üzləşə bilər. Mütəxəssislərin proqnozları tam uyğunlaşmasa da, xüsusilə bayramlardan sonra arktik soyuqların baş vermə ehtimalı yüksək qiymətləndirilir.
Sinoptiklərin dəyərləndirməsinə əsasən, qütb burulğanı bu qış adi illərlə müqayisədə daha zəif görünür. Məhz belə atmosfer şəraiti 1978-1979-cu illərdə baş verən və "əsrin qışı" adlandırılan ekstremal hava hadisələrinə - güclü qar fırtınalarına, uzunmüddətli şaxtalara və nəqliyyatın iflic olmasına səbəb olmuşdu.
Tarix yenidən təkrarlana bilərmi?
Milad günlərində hava əsasən mülayim keçəcək, lakin bayramlardan sonra temperaturun kəskin aşağı düşməsi istisna edilmir. Mövcud hava modelləri Milad ərəfəsində zərif və yumşaq havanı göstərsə də, sonradan ciddi soyuqların ehtimalı artır. Avropa Hava Mərkəzi bayram dövründən sonra soyuq axınların güclənəcəyini proqnozlaşdırır.
ABŞ-ın NOAA təşkilatı aylıq orta temperaturun normadan yüksək olacağını bildirsə də, bu göstəricinin yaxın günlərdə müşahidə olunan isti hava hesabına formalaşdığı qeyd edilir. Bu isə iti temperatur düşməsinin hələ də mümkün olduğunu göstərir.
Modellərin çoxunda yanvar ümumilikdə dəyişkən və nisbətən mülayim görünür. Lakin EFFIS modelləri daha aşağı temperatur və az yağıntı ehtimalını vurğulayır.
Bu vəziyyət Mərkəzi Avropada dayanıqlı yüksək təzyiqin formalaşmasına, gündüzlər sakit hava, gecələr isə şiddətli şaxta və duman səbəbindən yolların uzun müddət buz bağlamasına gətirib çıxara bilər.
Əlavə risk isə qışın ortasında qütb burulğanında baş verə biləcək pozulma nəticəsində arktik soyuqların qəfil Avropaya yönəlməsi ehtimalıdır.
La-Nina faktoru: Avropada daha sərt və rütubətli qış
NOAA iqlim mütəxəssisləri bildirirlər ki, La-Nina effekti hələ də aktivdir və 2026-cı ilin əvvəlinə qədər davam edəcək. Bu fenomen adətən Qərbi Avropada daha soyuq və rütubətli qışlarla müşahidə olunur.
Alp dağlarında isə güclü qar yağması gözlənilir ki, bu da qış idmanı ilə məşğul olanlar üçün sevindirici xəbərdir.
