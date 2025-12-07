На Солнце произошла мощная вспышка

Две солнечные вспышки класса М были зафиксированы вечером 6 декабря. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Двойная сильная M вспышка в области 4299 (бывшая 4274) в центре диска после нескольких дней молчания. <...> Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1 (максимум в 23:21 по бакинскому времени), вторая как М8.1 (максимум в 00:39 по бакинскому времени)", - говорится в сообщении.