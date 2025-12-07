https://news.day.az/world/1800545.html

В Армении священник пожелал мужчине "хоронить своих близких одного за другим" - ВИДЕО

Каждое воскресенье в Армении - день церковных шоу. На этот раз героем дня стал бородач в рясе, которому один из прихожан стал задавать неудобные вопросы. Добрый батюшка не растерялся и мгновенно пожелал мужику "увидеть, как одного за другим хоронят всех его близких".