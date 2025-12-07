https://news.day.az/world/1800545.html В Армении священник пожелал мужчине "хоронить своих близких одного за другим" - ВИДЕО Каждое воскресенье в Армении - день церковных шоу. На этот раз героем дня стал бородач в рясе, которому один из прихожан стал задавать неудобные вопросы. Добрый батюшка не растерялся и мгновенно пожелал мужику "увидеть, как одного за другим хоронят всех его близких".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Один из прихожан стал задавать неудобные вопросы священнику в рясе. А в ответ священник мгновенно пожелал мужчине "увидеть, как одного за другим хоронят всех его близких".
Представляем вашему вниманию данное видео:
