Стал известен победитель сезона-2025 «Формулы-1»

26-летний британский автогонщик Ландо Норрис, выступающий за команду "Макларен", стал победителем сезона 2025 года "Формулы-1", заняв третье место на Гран-при Абу-Даби.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, перед финальным этапом Норрис занимал первое место в общем зачете, опережая четырехкратного чемпиона "Королевских гонок" Макса Ферстаппена из "Ред Булла" на 12 баллов. Норрису для победы в чемпионате достаточно было занять место не ниже третьего, с чем он успешно справился.

В 2024 году Норрис занял в общем зачете второе место.

"Формула-1" - чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (FIA).

