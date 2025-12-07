Объявлены даты выплаты пенсий за декабрь

В период с 8 по 12 декабря будет произведена выплата пенсий за декабрь по Баку, Сумгаиту и Абшеронскому району.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.

Согласно информации, пенсии за декабрь для жителей других регионов, а также для лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, также будут выплачены в текущем месяце в соответствии с графиком.

Ранее мы сообщали, что внесены изменения в правила назначения пенсий.