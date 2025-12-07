https://news.day.az/society/1800627.html Объявлены даты выплаты пенсий за декабрь В период с 8 по 12 декабря будет произведена выплата пенсий за декабрь по Баку, Сумгаиту и Абшеронскому району. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.
Объявлены даты выплаты пенсий за декабрь
В период с 8 по 12 декабря будет произведена выплата пенсий за декабрь по Баку, Сумгаиту и Абшеронскому району.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.
Согласно информации, пенсии за декабрь для жителей других регионов, а также для лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, также будут выплачены в текущем месяце в соответствии с графиком.
Ранее мы сообщали, что внесены изменения в правила назначения пенсий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре