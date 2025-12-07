Ученые предупредили о магнитных бурях после двойной вспышки на Солнце

Плазма, выброшенная в результате двойной солнечной вспышки, которая произошла ночью, достигнет Земли 9 декабря и может вызвать магнитные бури средней силы. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru..

В лаборатории уточнили, что вспышка М-класса произошла между 22:00 и полуночью и сопровождалась мощным выбросом плазмы в сторону Земли. Согласно наблюдениям, удар ожидается во вторник в первой половине дня. При этом излучение в пике было близко к экстремально сильному уровню X-категории.

Ученые подчеркнули, что повторения магнитной бури середины ноября, вызванной вспышкой X5.1, сейчас не прогнозируется. По их оценке, нынешний выброс способен спровоцировать бури уровня G2-G3.

Специалисты назвали место возникновения вспышки "феноменальным". По их словам, выброс снова произошёл в активной области 4274 (ныне 4299) - той самой, которая 11 ноября дала вспышку X5.1. Этот центр был активен и в октябре, затем прошёл почти полный оборот вокруг Солнца и теперь вновь оказался напротив Земли, хотя находится в разрушенном состоянии и, как отмечают ученые, "не должен был сохранять столько энергии".