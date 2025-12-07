Нетаньяху анонсировал встречу с Трампом

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом. Слова главы кабина на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем приводит Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нетаньяху уточнил, что намерен встретиться с американским лидером до конца декабря. На встрече политики обсудят "возможности для мира" и "прекращение правления" палестинского радикального движения ХАМАС в Секторе Газа.