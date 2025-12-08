Во сколько обойдется ремонт трехкомнатной квартиры в Баку?

Опубликованные официальные данные свидетельствуют, что в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на строительные материалы выросли на 3%, стоимость услуг в сфере ремонта и строительства - более чем на 5%.

Агентство проводит тендеры на сумму 7,3 миллиона манатов на ремонт зданий в регионах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Yeniavaz, поскольку квартиры в большинстве многоэтажных домов, возводимых в столице, предлагаются к продаже без отделки, удорожание материалов и услуг напрямую влияет на конечную стоимость жилья.

С целью определения ориентировочных расходов на полный ремонт была проведена оценка стоимости отделочных работ в трехкомнатной квартире площадью около 90 кв. м в Баку.

Отмечается, что ремонт начинается с этапа выравнивания пола. Для стяжки площадью 90 кв. м используется цементно-песчаная смесь слоем 4-5 см. Стоимость услуг составляет около 5 манатов за 1 кв. м, материалы обходятся в 450 манатов. Общая стоимость этапа - 900 манатов.

Электромонтажные работы

Стоимость прокладки электропроводки рассчитывается как по площади, так и по объему выполненных работ (протяженность кабеля, количество розеток и т. д.). В большинстве случаев итоговые суммы близки, поэтому в исследовании приведен расчет по площади. Услуги оцениваются в 1 530 манатов, материалы - в 1 350 манатов. Общая стоимость - 2 880 манатов.

Сантехнические работы

За прокладку систем горячего и холодного водоснабжения и канализации мастер получает 1 530 манатов. Стоимость труб и соединительных материалов составляет 810 манатов. Общая сумма - 2 340 манатов.

Установка сантехнического оборудования (унитаз, раковина, душевая система и др.) оценивается отдельно: 120 манатов - работа, 1 200 манатов - материалы. Итог - 1 320 манатов.

Напольные покрытия

В комнатах и коридоре укладывается 70 кв. м ламината. Работа оценивается в 210 манатов, материал - в 840 манатов. Общая сумма - 1 050 манатов.

В ванной, туалете и кухне на площади 22 кв. м укладывается плитка. Услуги стоят 308 манатов, материал - 330 манатов. Стоимость этапа - 638 манатов.

Отделка стен

Шпаклевка и грунтовка стен площадью 150 кв. м обходятся в 450 манатов за работу и 600 манатов за материалы. Общая стоимость - 1 050 манатов.

Покраска стен стоит 450 манатов. Оклейка обоев на площади 50 кв. м оценивается в 650 манатов, из них 150 манатов - работа, 500 манатов - материалы. В ванной, туалете и кухне укладывается плитка на площади 35 кв. м. Стоимость услуг составляет 490 манатов, материалов - 525 манатов. Итог - 1 015 манатов.

Потолочные работы

Монтаж потолка из гипсокартона на площади 70 кв. м оценивается в 490 манатов за работу и 840 манатов за материалы. Общая сумма - 1 330 манатов.

Двери и окна

Установка пяти межкомнатных дверей обходится в 975 манатов, включая 125 манатов за услуги мастера и 850 манатов за материалы. Стоимость установки входной двери составляет 680 манатов (80 манатов - работа, 600 манатов - дверь). Монтаж ПВХ-окон на площади 11 кв. м оценивается в 1 870 манатов, из них 110 манатов работа, 1 760 манатов - материалы.

Система отопления

Установка системы отопления с двухконтурным котлом и радиаторами стоит 250 манатов за работу. Материалы и оборудование оцениваются в 2260 манатов. Общая стоимость - 2 510 манатов.