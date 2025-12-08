Шахмар Мовсумов назвал одну из важнейших задач, стоящих перед экономикой Азербайджана

Одной из важнейших задач, стоящих перед экономикой Азербайджана, является ее диверсификация.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на "Таможенном бизнес форуме 2025: диалог и доверие" в Баку.

"Результаты, достигнутые в этом направлении, уже видны. В 2021-2024 годах ненефтяной сектор рос в среднем на 6,7% в год, а его доля в общей экономике увеличилась до 68%. За последние 6 лет ненефтяной экспорт вырос почти вдвое, что является показателем повышения конкурентоспособности нашей страны", - сказал Ш.Мовсумов.