Топливо закончилось, автомобиль остановился на дороге

Некоторые водители, выезжая на дорогу, не уделяют должного внимания уровню топлива. Топливо в автомобиле уменьшается, а иногда полностью заканчивается, в результате чего машина останавливается прямо на проезжей части. Такая ситуация вызывает не только личные неудобства: если автомобиль блокирует движение, он представляет опасность как для водителя, так и для других участников дорожного движения.

Предусмотрен ли штраф за такое нарушение? Day.Az изучил этот вопрос.

Согласно законодательству, статья 346 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях предусматривает штрафы за нарушение правил остановки и стоянки на активной части дороги.

Согласно этой статье, за нарушение правил остановки или стоянки водитель может быть оштрафован на 20 манатов. Таким образом, если автомобиль остановился посреди дороги из-за того, что в нем закончилось топливо, и это препятствует движению других транспортных средств или пешеходов, водителю грозит штраф в размере 20 манатов. То есть штраф налагается не за то, что бензин закончился, а за нарушение правил остановки и стоянки.

При этом существуют случаи, когда штраф может не применяться. Если водитель смог максимально отвести автомобиль к обочине и не заблокировал активную полосу движения, это не считается нарушением. Другими словами, административным правонарушением считается только остановка на проезжей части, создающая препятствие для движения других транспортных средств.