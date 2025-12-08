В Бакинском конгресс центре состоялось торжественное официальное открытие "Культурного фестиваля ОИС: Бакинская Творческая неделя - 2025". Фестиваль пройдет с 5 по 11 декабря при партнерской поддержке Фонда Гейдара Алиева и организационной поддержке Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Творческой неделе принимают участие гости из более чем 50 стран, включая государственных деятелей, представителей международных организаций, выдающихся деятелей науки, культуры и искусства, а также экспертов в области креативных индустрий. Всего собрались более пяти тысяч участников.

Среди спикеров церемонии открытия министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель генерального секретаря ОИС по гуманитарным, культурным и социальным вопросам Тарик Аль-Бахит, министр национального наследия и культуры Пакистана Аурангзеб Хан Хичи, министр культуры Египта Ахмед Фуаад Абдесалам Ханно, министр культуры Ливии Мабрука Туффи Усман Аоки, министр культуры Палестины Имад Аль-Дин Хамдан, заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Алпаслан.

Фестиваль, проводимый ОИС с 2019 года в различных странах-членах, направлен на углубление сотрудничества в сфере культуры и креативных индустрий, укрепление гуманитарных связей, демонстрацию культурного наследия государств-участников и продвижение современного искусства.

Впервые принимая у себя данное мероприятие, Азербайджан вновь демонстрирует свою растущую роль на международной культурной арене и вклад в развитие традиций мультикультурализма, диалога и сотрудничества в регионе. Среди основных направлений фестиваля - развитие межкультурного диалога, пропаганда толерантности, мира и уважения к разнообразию. Особое внимание уделено поощрению совместных проектов в сферах экономики, образования, науки и туризма, построению устойчивых партнёрств между странами-участницами, а также усилению интеграции креативных индустрий в глобальную экономику.

Сегодня в рамках официального открытия в Бакинском конгресс центре проходит ряд значимых мероприятий - выставка "Творческая деревня" (Creative Village), Выставка культурных и креативных индустрий (MYEXPO), Искусство исламской каллиграфии (совместно с IRCICA), I2C - выставка стартапов (совместно с Yaradıcı Mərkəz, İ2C), Omarket (Orient Film Market) (совместно с Агентством кино Азербайджана), AI4Art - творческий воркшоп (MyForum) (совместно с Yaradıcı Mərkəz), RAYS.PRO 2025 - круглый стол по вопросам вещания (совместно с Агентством кино Азербайджана), "Развитие технологий в сфере культуры в странах исламского мира" (CulTech) (MyForum) (совместно с ICESCO), "Культура исламских стран в цифровую эпоху" (MyForum), 4SİM Talks (MyForum) (совместно с 4SIM), "От увлечения к профессии: карьерные возможности в креативных и культурных индустриях" (MyForum) (совместно с İƏT Əmək Mərkəzi), Показ восточной моды (Oriental Fashion Show) (совместно с Yaradıcı Mərkəz, Oriental Fashion Show, Azerbaijan Fashion Week).

Напомним, что в дни фестиваля проходят высокоуровневая встреча министров культуры государств-членов OИС, различные форумы и выставки, панельные дискуссии, показы и другие мероприятия, посвященные кино, театру, моде, дизайну, музыке, танцам, игровым технологиям, анимации, цифровому творчеству и стартапам, которые будут способствовать продвижению экосистемы креативных индустрий Азербайджана в глобальном масштабе.