Азербайджан формирует новую архитектуру региональной логистики

На протяжении десятилетий Азербайджан, как один из ключевых производителей Каспийского бассейна, экспортировал сырую нефть и природный газ на мировые энергетические рынки, что привело к укреплению национальной экономики, в значительной степени зависящей от доходов от ископаемого топлива. Кроме того, в условиях геополитических и экономических вызовов, правительство Азербайджана запустило масштабную стратегию по диверсификации экономики и продвижению долгосрочной устойчивости. Это новое направление ориентировано на переход от энергоцентричного роста к модели развития, основанной на транспортной связности, возобновляемой энергетике и расширенной региональной интеграции.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на страницах издания EU Reporter - брюссельской онлайн-платформы, освещающей международные события.

Азербайджан становится ключевым звеном евразийского энергетического перехода

В статье отмечается, что Азербайджан, позиционируя себя как транспортный и энергетический узел, продвигает крупные региональные инициативы, такие как Южный газовый коридор, "Зеленый энергетический коридор Каспий - Европейский союз", Средний коридор и TRIPP (Зангезурский коридор -ред.).

"Все вместе эти проекты усиливают геополитическое значение страны, одновременно открывая новые экономические возможности.

Ключевым приоритетом этой стратегии является расширение внутреннего потенциала возобновляемой энергетики и создание "зеленых коридоров" для передачи чистой энергии. Усилия также включают укрепление цифровой инфраструктуры, модернизацию сухопутных и морских транспортных маршрутов - прежде всего Среднего коридора - и масштабное обновление Бакинского морского порта", - подчеркивается в материале.

Азербайджан укрепляет свои позиции в Европе - о новых перспективах Южного газового коридора

EU Reporter напомнило, первая фаза развития возобновляемой энергетики завершена строительством солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт. Ожидается, что ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт будет введена в эксплуатацию до конца текущего года. Дополнительные солнечные проекты общей мощностью 760 МВт - станции "Билясувар" (445 МВт) и "Нефтчала" (315 МВт), а также солнечная электростанция "Гобустан" мощностью 100 МВт - планируются к запуску в 2026 году.

Еще четыре объекта - ветряная электростанция "Абшерон-Гарадаг" мощностью 240 МВт, солнечные станции "Уфук" и "Шамс" мощностью по 50 МВт каждая, а также солнечная станция "Шафаг" мощностью 240 МВт - намечены к вводу в эксплуатацию в 2027 году.

"Долгосрочные климатические цели Азербайджана предусматривают сокращение выбросов парниковых газов на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году при условии международной поддержки через механизмы финансирования, передачи технологий и наращивания потенциала. Страна также намерена увеличить долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30 процентов к 2030 году и стать региональным лидером в сфере зеленой энергетики", - говорится в статье.

От COP29 до COP31 - Азербайджан вновь закрепил статус ответственного участника климатической политики

Издание также отметило, что проведение COP29 в Баку дополнительно подчеркнуло климатические амбиции Азербайджана: "После Второй Карабахской войны освобожденные территории развиваются как "Зоны зеленой энергетики", включающие производство возобновляемой энергии, системы интеллектуального управления энергией, электрическую мобильность, энергоэффективные системы отопления и охлаждения, а также солнечную энергетику для общественной инфраструктуры. На COP29 Азербайджан представил "зеленые зоны" и "зеленые коридоры" как ключевые платформы для развития чистой энергетики, повышения энергетической безопасности и обеспечения устойчивого роста".

Рассказывая о международных партнерствах, автор статьи подчеркнул, что они играют важнейшую роль в продвижении этих целей, ведь Азербайджан активно сотрудничает с ведущими мировыми энергетическими и технологическими компаниями, такими как ACWA Power, Masdar, bp, TEPSCO, China Gezhouba Group, TotalEnergies, Nobel Energy, A-Z Czech Engineering и Baltech.

"Стратегические соглашения - включая Меморандум о взаимопонимании (MoU) между ЕС и Азербайджаном о стратегическом партнерстве в энергетической сфере и MoU, подписанный с Соединенными Штатами в Вашингтоне - укрепляют поддержку региональных энергетических проектов и торговых коридоров. Эти партнерства имеют ключевое значение для развития зеленых коридоров, таких как "Каспий - Черное море - Европа", "Центральная Азия - Азербайджан" и "Азербайджан - Турция - Европа".

В сфере транспортной связности Азербайджан активно инвестирует в транспортную и логистическую инфраструктуру, чтобы укрепить свою роль регионального транзитного узла, соединяющего Европу с Центральной Азией, Ближним Востоком и другими регионами. Это включает модернизацию железных дорог, портов и автомагистралей, а также создание новых транспортных коридоров.

Fitch подтвердило прочный рейтинг &quot;Южного газового коридора&quot;

Средний коридор стал центральным элементом стратегии Азербайджана в сфере связности. Связывая Китай и страны Центральной Азии с Европой, этот маршрут приобрел стратегическое значение как альтернатива нарушенному Северному коридору. По словам председателя "Азербайджанских железных дорог" (ADY) Ровшана Рустамова, компания обработала 317 блок-поездов по Среднему коридору за первые десять месяцев года, включая 119 транзитных рейсов, что на 32 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подчеркнул полную реконструкцию национальной железнодорожной системы, строительство трех новых международных аэропортов на недавно освобожденных территориях и инвестиции Азербайджана в 1 миллиард долларов в модернизацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в Грузии", - говорится в статье.

EU Reporter также отмечает, что БТК является ключевым элементом Среднего коридора, повышающим транспортную связность региона. Поскольку стратегическое значение БТК зависит от ее пропускной способности и уровня модернизации, Азербайджан успешно работает в этом направлении. После обновления инфраструктуры БТК годовая пропускная способность увеличилась с 1 миллиона до 5 миллионов тонн грузов.

Moody’s указал на рост транзитного потенциала Азербайджана через Средний коридор

"Бакинский морской порт является еще одной ключевой опорой Среднего коридора. После завершения первой фазы его мощность увеличилась до 15 миллионов тонн грузов в год, включая 100 тысяч контейнеров TEU. Сейчас порт готовится ко второй фазе расширения, в результате которой общая мощность достигнет 25 миллионов тонн, а контейнерооборот увеличится еще на 500 тысяч TEU. Этот важнейший логистический узел превращается в крупный центр восточно-западной торговли. По словам председателя ADY Ровшана Рустамова, интеграция Бакинского международного морского порта с "Азербайджанскими железными дорогами" в феврале 2025 года усилила единое управление национальной транспортной системой. Расширение порта и его трансформация в современный логистический центр остаются ключевыми факторами повышения эффективности Среднего коридора", - повествует автор.

По его словам, еще одной крупной инициативой является Международный транспортный коридор "Север - Юг", призванный облегчить торговлю между Индией и странами Персидского залива, с одной стороны, и Россией, Европой и Скандинавией - с другой: "Центральная роль Азербайджана определяется его 511-километровым железнодорожным участком, соединяющим границы с Россией и Ираном, что обеспечивает бесперебойное движение грузов по маршруту. Важно отметить, что на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ, прошедшем в Баку 25-26 ноября текущего года, сотрудничество стран СНГ в области транспорта и логистики было обозначено как один из ключевых факторов экономической интеграции и устойчивого развития региона".

Азербайджан продолжает строительные работы по Зангезурскому коридору

В заключение в статье рассказывается о Зангезурском коридоре (TRIPP), который соединит Азербайджан с Нахчываном, станет дополнением Среднего коридора и значительно сократит время транзита грузов из Азии в Европу - с 18 до 12 дней.

"Этот стратегический проект должен стимулировать региональную торговлю, расширить доступ к рынкам и диверсифицировать транспортные маршруты.

Для дальнейшего продвижения экономической интеграции и поддержки будущих региональных инициатив Азербайджан недавно присоединился к платформе C5 центральноазиатских стран, преобразовав ее в новый формат C6. В рамках этого механизма Азербайджан и государства Центральной Азии намерены углублять сотрудничество в сфере торговли, транзита и энергетики, укрепляя региональную взаимосвязанность в более широком Черноморско-Каспийском пространстве.

Стратегия Азербайджана по расширению энергетических и транспортных коридоров отражает комплексное видение превращения страны в ключевой транзитный узел и мост, соединяющий Европу, Кавказ, Центральную Азию и другие регионы. Эти стратегические инициативы диверсифицируют национальную экономику, привлекут иностранные инвестиции, укрепят энергетическую безопасность и внесут вклад в долгосрочную региональную стабильность и устойчивое развитие", - подчеркнули в EU Reporter.