Азербайджан формирует новую архитектуру региональной логистики

На протяжении десятилетий Азербайджан, как один из ключевых производителей Каспийского бассейна, экспортировал сырую нефть и природный газ на мировые энергетические рынки, что привело к укреплению национальной экономики, в значительной степени зависящей от доходов от ископаемого топлива. Кроме того, в условиях геополитических и экономических вызовов, правительство Азербайджана запустило масштабную стратегию по диверсификации экономики и продвижению долгосрочной устойчивости. Это новое направление ориентировано на переход от энергоцентричного роста к модели развития, основанной на транспортной связности, возобновляемой энергетике и расширенной региональной интеграции.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на страницах издания EU Reporter - брюссельской онлайн-платформы, освещающей международные события.

В статье отмечается, что Азербайджан, позиционируя себя как транспортный и энергетический узел, продвигает крупные региональные инициативы, такие как Южный газовый коридор, "Зеленый энергетический коридор Каспий - Европейский союз", Средний коридор и TRIPP (Зангезурский коридор -ред.).

"Все вместе эти проекты усиливают геополитическое значение страны, одновременно открывая новые экономические возможности.

Ключевым приоритетом этой стратегии является расширение внутреннего потенциала возобновляемой энергетики и создание "зеленых коридоров" для передачи чистой энергии. Усилия также включают укрепление цифровой инфраструктуры, модернизацию сухопутных и морских транспортных маршрутов - прежде всего Среднего коридора - и масштабное обновление Бакинского морского порта", - подчеркивается в материале.

EU Reporter напомнило, первая фаза развития возобновляемой энергетики завершена строительством солнечной электростанции "Гарадаг" мощностью 230 МВт. Ожидается, что ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт будет введена в эксплуатацию до конца текущего года. Дополнительные солнечные проекты общей мощностью 760 МВт - станции "Билясувар" (445 МВт) и "Нефтчала" (315 МВт), а также солнечная электростанция "Гобустан" мощностью 100 МВт - планируются к запуску в 2026 году.

Еще четыре объекта - ветряная электростанция "Абшерон-Гарадаг" мощностью 240 МВт, солнечные станции "Уфук" и "Шамс" мощностью по 50 МВт каждая, а также солнечная станция "Шафаг" мощностью 240 МВт - намечены к вводу в эксплуатацию в 2027 году.

"Долгосрочные климатические цели Азербайджана предусматривают сокращение выбросов парниковых газов на 40 процентов по сравнению с уровнем 1990 года к 2050 году при условии международной поддержки через механизмы финансирования, передачи технологий и наращивания потенциала. Страна также намерена увеличить долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30 процентов к 2030 году и стать региональным лидером в сфере зеленой энергетики", - говорится в статье.

Издание также отметило, что проведение COP29 в Баку дополнительно подчеркнуло климатические амбиции Азербайджана: "После Второй Карабахской войны освобожденные территории развиваются как "Зоны зеленой энергетики", включающие производство возобновляемой энергии, системы интеллектуального управления энергией, электрическую мобильность, энергоэффективные системы отопления и охлаждения, а также солнечную энергетику для общественной инфраструктуры. На COP29 Азербайджан представил "зеленые зоны" и "зеленые коридоры" как ключевые платформы для развития чистой энергетики, повышения энергетической безопасности и обеспечения устойчивого роста".

Рассказывая о международных партнерствах, автор статьи подчеркнул, что они играют важнейшую роль в продвижении этих целей, ведь Азербайджан активно сотрудничает с ведущими мировыми энергетическими и технологическими компаниями, такими как ACWA Power, Masdar, bp, TEPSCO, China Gezhouba Group, TotalEnergies, Nobel Energy, A-Z Czech Engineering и Baltech.

"Стратегические соглашения - включая Меморандум о взаимопонимании (MoU) между ЕС и Азербайджаном о стратегическом партнерстве в энергетической сфере и MoU, подписанный с Соединенными Штатами в Вашингтоне - укрепляют поддержку региональных энергетических проектов и торговых коридоров. Эти партнерства имеют ключевое значение для развития зеленых коридоров, таких как "Каспий - Черное море - Европа", "Центральная Азия - Азербайджан" и "Азербайджан - Турция - Европа".

В сфере транспортной связности Азербайджан активно инвестирует в транспортную и логистическую инфраструктуру, чтобы укрепить свою роль регионального транзитного узла, соединяющего Европу с Центральной Азией, Ближним Востоком и другими регионами. Это включает модернизацию железных дорог, портов и автомагистралей, а также создание новых транспортных коридоров.

Средний коридор стал центральным элементом стратегии Азербайджана в сфере связности. Связывая Китай и страны Центральной Азии с Европой, этот маршрут приобрел стратегическое значение как альтернатива нарушенному Северному коридору. По словам председателя "Азербайджанских железных дорог" (ADY) Ровшана Рустамова, компания обработала 317 блок-поездов по Среднему коридору за первые десять месяцев года, включая 119 транзитных рейсов, что на 32 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подчеркнул полную реконструкцию национальной железнодорожной системы, строительство трех новых международных аэропортов на недавно освобожденных территориях и инвестиции Азербайджана в 1 миллиард долларов в модернизацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в Грузии", - говорится в статье.

EU Reporter также отмечает, что БТК является ключевым элементом Среднего коридора, повышающим транспортную связность региона. Поскольку стратегическое значение БТК зависит от ее пропускной способности и уровня модернизации, Азербайджан успешно работает в этом направлении. После обновления инфраструктуры БТК годовая пропускная способность увеличилась с 1 миллиона до 5 миллионов тонн грузов.

"Бакинский морской порт является еще одной ключевой опорой Среднего коридора. После завершения первой фазы его мощность увеличилась до 15 миллионов тонн грузов в год, включая 100 тысяч контейнеров TEU. Сейчас порт готовится ко второй фазе расширения, в результате которой общая мощность достигнет 25 миллионов тонн, а контейнерооборот увеличится еще на 500 тысяч TEU. Этот важнейший логистический узел превращается в крупный центр восточно-западной торговли. По словам председателя ADY Ровшана Рустамова, интеграция Бакинского международного морского порта с "Азербайджанскими железными дорогами" в феврале 2025 года усилила единое управление национальной транспортной системой. Расширение порта и его трансформация в современный логистический центр остаются ключевыми факторами повышения эффективности Среднего коридора", - повествует автор.

По его словам, еще одной крупной инициативой является Международный транспортный коридор "Север - Юг", призванный облегчить торговлю между Индией и странами Персидского залива, с одной стороны, и Россией, Европой и Скандинавией - с другой: "Центральная роль Азербайджана определяется его 511-километровым железнодорожным участком, соединяющим границы с Россией и Ираном, что обеспечивает бесперебойное движение грузов по маршруту. Важно отметить, что на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ, прошедшем в Баку 25-26 ноября текущего года, сотрудничество стран СНГ в области транспорта и логистики было обозначено как один из ключевых факторов экономической интеграции и устойчивого развития региона".

В заключение в статье рассказывается о Зангезурском коридоре (TRIPP), который соединит Азербайджан с Нахчываном, станет дополнением Среднего коридора и значительно сократит время транзита грузов из Азии в Европу - с 18 до 12 дней.

"Этот стратегический проект должен стимулировать региональную торговлю, расширить доступ к рынкам и диверсифицировать транспортные маршруты.

Для дальнейшего продвижения экономической интеграции и поддержки будущих региональных инициатив Азербайджан недавно присоединился к платформе C5 центральноазиатских стран, преобразовав ее в новый формат C6. В рамках этого механизма Азербайджан и государства Центральной Азии намерены углублять сотрудничество в сфере торговли, транзита и энергетики, укрепляя региональную взаимосвязанность в более широком Черноморско-Каспийском пространстве.

Стратегия Азербайджана по расширению энергетических и транспортных коридоров отражает комплексное видение превращения страны в ключевой транзитный узел и мост, соединяющий Европу, Кавказ, Центральную Азию и другие регионы. Эти стратегические инициативы диверсифицируют национальную экономику, привлекут иностранные инвестиции, укрепят энергетическую безопасность и внесут вклад в долгосрочную региональную стабильность и устойчивое развитие", - подчеркнули в EU Reporter.