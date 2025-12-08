ГТК Азербайджана запускает обновлённую версию системы анализа рисков ARAS Pro

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана приступил к внедрению новой версии Автоматизированной системы анализа рисков (ARAS) - ARAS Pro.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя ГТК Натиг Ширинов на прошедшем сегодня в Баку мероприятии "Таможенный бизнес форуме 2025: диалог и доверие".

Он подчеркнул, что ведётся работа по максимальному ускорению оформления таможенных деклараций:

"Конечно, это зависит от качества деклараций, подаваемых предпринимателями, а также от соответствующих факторов риска. Мы уже приступили к внедрению новой версии ARAS. Наша цель на ближайшие годы - максимально сократить время оформления таможенных деклараций. Если сравнить первые 11 месяцев текущего года с аналогичным периодом прошлого года, то в настоящее время 38% деклараций, выпускаемых в свободное обращение, и 55% деклараций, подаваемых участниками "зелёного коридора", оформляются менее чем за 3 часа".

"После запуска новой версии системы ARAS новые цифровые инструменты позволят нам перевести декларации субъектов предпринимательства, которые уже являются надёжными партнёрами, в систему автоматического пропуска, применяя определённые лимиты", - подчеркнул зампред.