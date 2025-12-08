https://news.day.az/world/1800795.html ВС Таиланда продолжают бить по Камбодже, танки пересекают границу - ФОТО - ВИДЕО ВС Таиланда нанесли удар по казино на территории Камбоджи, которое, предположительно, использовалось для хранения тяжелого вооружения и беспилотников. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Thai PBS. Также СМИ сообщают о том, что тайские танки M48A5PI, БТР M113 ACAV и пехота пересекают границу Таиланда и Камбоджи.
ВС Таиланда продолжают бить по Камбодже, танки пересекают границу - ФОТО - ВИДЕО
ВС Таиланда нанесли удар по казино на территории Камбоджи, которое, предположительно, использовалось для хранения тяжелого вооружения и беспилотников.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Thai PBS.
Также СМИ сообщают о том, что тайские танки M48A5PI, БТР M113 ACAV и пехота пересекают границу Таиланда и Камбоджи.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
Ранее мы сообщали о том, как дети в Камбодже спасаются от артеллирейского огня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре