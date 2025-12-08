ВС Таиланда продолжают бить по Камбодже, танки пересекают границу

ВС Таиланда нанесли удар по казино на территории Камбоджи, которое, предположительно, использовалось для хранения тяжелого вооружения и беспилотников.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Также СМИ сообщают о том, что тайские танки M48A5PI, БТР M113 ACAV и пехота пересекают границу Таиланда и Камбоджи.

Представляем вашему вниманию данные кадры:

Ранее мы сообщали о том, как дети в Камбодже спасаются от артеллирейского огня.