В этом районе Азербайджана гражданам предоставят новое жилье

Лица с ограниченными возможностями здоровья и семьи шехидов остаются в числе приоритетных категорий социальной политики правительства Азербайджана. В стране последовательно осуществляются меры по усилению социальной защиты граждан данной группы, обеспечению их жильем и автотранспортом, а также по расширению доступа к реабилитационным услугам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, в Агдашском районе предусмотрено предоставление новых квартир гражданам из этой категории.

В рамках программы планируется передать 20 двухкомнатных и 27 трехкомнатных квартир лицам с ограниченными возможностями здоровья и семьям шехидов.

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения направит на приобретение жилья 3 млн 186 тыс. 650 манатов. Сообщается, что ведомство заключило соответствующий контракт со строительной компанией "Hünər İnşaat".