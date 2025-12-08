https://news.day.az/politics/1800813.html В Милли Меджлисе проходит конференция на тему "Роль ИИ в борьбе с изменением климата" Комитет Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии проводит научно-практическую конференцю на тему "Роль искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата".
В Милли Меджлисе проходит конференция на тему "Роль ИИ в борьбе с изменением климата"
Комитет Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии проводит научно-практическую конференцю на тему "Роль искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата".
Как сообщает Trend, в конференции принимают участие руководители отделов Кабинета министров, заместители министров, представители Национальной академии наук Азербайджана и другие официальные лица.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре