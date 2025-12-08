В Милли Меджлисе проходит конференция на тему "Роль ИИ в борьбе с изменением климата"

Комитет Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии проводит научно-практическую конференцю на тему "Роль искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата".

Как сообщает Trend, в конференции принимают участие руководители отделов Кабинета министров, заместители министров, представители Национальной академии наук Азербайджана и другие официальные лица.

