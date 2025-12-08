МГ ОБСЕ продемонстрировала явную неспособность урегулирования армяно-азербайджанского конфликта

Минская группа ОБСЕ продемонстрировала явную неспособность урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член делегации Милли Меджлиса в Межпарламентской Ассамблее СНГ Низами Сафаров в ходе международной конференции, посвященной 30-летию Конституции Азербайджанской Республики и 107-летию парламента Азербайджана.

По его словам, процесс восстановления государственной независимости Азербайджана в конце второй половины прошлого столетия столкнулся с вооруженной агрессией со стороны Армении, в основе которой находились грубо противоречащие международному праву территориальные притязания к нашей стране.

Н. Сафаров отметил, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН по Карабаху, требовавшие немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил из оккупированных районов, так и остались на бумаге.

По его словам, что Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны и краткосрочных антитеррористических мероприятий полностью восстановил свой суверенитет и конституционный правовой порядок на всей территории страны.

Н. Сафаров добавил, что ныне политическое руководство страны целенаправленно реализует мирную повестку, наглядным результатом которой явилось подписание в Вашингтоне 8 августа совместной декларации и парафирование текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.