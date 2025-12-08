Исторический шанс для Азербайджана и Ирана

Автор: Акпер Гасанов

Визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Баку можно смело назвать одним из наиболее значимых дипломатических событий текущего периода на Южном Кавказе. С его участием состоялась совместная пресс-конференция с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, где была озвучена важная позиция: Иран поддерживает предложение Баку провести следующую встречу регионального формата "3+3" сначала в Азербайджане, а затем - в Армении.

Этот сигнал становится особенно весомым в свете резко изменившейся геополитической конфигурации региона. Формат "3+3", являющийся инициативой Президента Азербайджана Ильхама Алиева, предусматривает взаимодействие трех государств Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) с тремя соседними региональными державами (Россия, Турция, Иран). Этот формат изначально создавался как альтернатива вмешательству внешних акторов, которые зачастую ориентируются не на стабилизацию региона, а на продвижение собственных стратегических интересов.

По словам Джейхуна Байрамова, на сегодняшний день уже состоялись три встречи - в России, Иране и Турции. И логичным следующим шагом стало предложение провести заседание в Азербайджане, а затем - в Армении. Однако ранее Ереван отказался от такой последовательности. Теперь же после установления прямых контактов между Азербайджаном и Арменией и проведения встреч на территориях друг друга, Баку обоснованно считает, что логических и политических препятствий более не осталось.

Иран также демонстрирует последовательную поддержку предложению Баку. Министр Арагчи заявил, что формат "3+3" играет "исключительно важную роль в укреплении мира и стабильности в регионе" и призвал не допускать вмешательства "третьих сил", способных навредить конструктивным отношениям между Баку и Тегераном. Эта формулировка предельно прозрачна: она отражает позицию Ирана по вопросу присутствия внешних игроков в регионе.

Так что сам факт визита главы иранской дипломатии в Баку и тон заявлений, прозвучавших по итогам переговоров, свидетельствуют о новом витке развития отношений между двумя странами. И тут важно открыто признать: история этих отношений была далеко не безоблачной. Определенные силы внутри Ирана еще с момента восстановления независимости Азербайджана в 1991 году рассматривали появление независимого, светского и стремительно развивающегося Азербайджанского государства как серьезный вызов.

В период армянской оккупации 20% территории Азербайджана Тегеран, в отличие от Анкары, не закрывал границу с Арменией и фактически обеспечивал Ереван дополнительным экономическим "кислородом". Кроме того, неоднократно фиксировались случаи участия иранских компаний в незаконной деятельности на временно оккупированных азербайджанских землях - от использования природных ресурсов до инфраструктурных работ. Не стоит забывать и о масштабных информационных кампаниях, направленных на дискредитацию Азербайджана.

Иными словами, противоречия носили системный характер, а периоды потепления отношений зачастую сменялись всплесками недоверия. Но ситуация изменилась. Сегодня Баку и Тегеран демонстрируют взаимный политический рационализм и стремление к укреплению партнерства. И в значительной степени это связано с личными усилиями Президентов двух стран - Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана. На высшем уровне сформировалось чёткое понимание: развитие сотрудничества отвечает жизненно важным интересам обеих стран.

Тому, что сегодня интересы Азербайджана и Ирана совпадают, есть несколько объяснений. Во-первых, после полной деоккупации Карабаха в регионе сформировалась новая реальность, которая открывает возможности для транспортной интеграции и взаимовыгодных экономических проектов. Во-вторых, развитие "коридоров" и логистических маршрутов - от Север-Юг до соединения Нахчывана с остальной частью Азербайджана - сулит Ирану серьёзные экономические преимущества и выход на новые коммуникационные рынки. В-третьих, и Баку, и Тегеран не заинтересованы в росте присутствия Запада на Южном Кавказе, особенно в формате военного или разведывательного вовлечения. Таким образом, совпадение интересов не является тактическим - оно имеет стратегическую природу.

Важно, что в рамках нынешних переговоров подчеркивалась не только двусторонняя, но и региональная повестка.

Иран, так же как и Азербайджан, уверен: именно страны региона должны определять будущее Южного Кавказа. Если встреча в формате "3+3" в итоге все же состоится в Азербайджане, то это станет прорывом. Таким образом будет подтверждена устойчивость нового формата безопасности и мы увидим сигнал готовности Армении к конструктивному диалогу без посредников извне.

Соответственно, это станет новым шагом в переходе стран региона от конфронтации к кооперации. В долгосрочной перспективе формат "3+3" способен превратиться из площадки для консультаций в полноценную экономическую и инфраструктурную платформу, что сделает Южный Кавказ зоной предсказуемости, развития и взаимовыгодного сотрудничества.

В любом случае, Азербайджан и Иран входят в этап, который можно назвать историческим шансом. Он открывает возможность запускать крупные совместные проекты в энергетике, транспорте, промышленности, а также выстраивать новые экономические маршруты с выходом на международные рынки и усиливать взаимное доверие и политическую устойчивость. Если обе страны продолжат движение в направлении, обозначенном в Баку, то выигрыш получат не только их народы, но и весь регион. Южный Кавказ может стать пространством стабильности и развития - в прямом смысле слова мирной альтернативой напряжённым соседним геополитическим узлам.